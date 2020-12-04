Рэйф Файнс сделает историческое открытие в новом фильме

Вышел трейлер драмы «Раскопки», релиз которой намечен на январь 2021 года.

3 декабря стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер драмы «Раскопки» (The Dig). В главных ролях новой картины сыграли Рэйф Файнс («Гарри Поттер») и Кэри Маллиган («Великий Гэтсби»). Также в ней задействованы молодые британские звезды Лили Джеймс и Джонни Флинн. У обеих пар будут романтические линии.

Сюжет развернется перед началом Второй мировой. Богатая английская вдова наняла археолога-любителя, чтобы он исследовал курганы в ее поместье. Открытие, которое они совершат, приоткроет тайны истории Великобритании, резонирующие с неопределенным будущим страны. Фильм основан на реальных событиях.

В ряде западных кинотеатров картина выйдет 15 января, а 29 числа станет доступной на Netflix. Кстати, в 2021 году у многих громких премьер цифровой релиз будет проходить практически одновременно с театральным. Причиной тому, конечно же, является продолжающаяся пандемия коронавируса.

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