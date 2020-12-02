Бенедикт Камбербэтч и Джоди Фостер раскрыли военный заговор в новом трейлере

1 декабря в Сети появился трейлер драмы «Заключенный номер 760» (The Mauritanian), в которой сыграли Бенедикт Камбербэтч и Джоди Фостер. Картина основана на мемуарах мавританца Мохаммеда ульд Слахи. Около 15 лет он провел в тюрьмах по обвинению правительства США, как предполагаемый вербовщик террористов. Будучи заключенным в Гуантанамо на Кубе, мужчина подвергся пыткам. При этом официального обвинения ему так и не вынесли. Свои страдания и несправедливость Слахи описал в книге, которая стала бестселлером New York Times.

Американские киношники решили экранизировать эту историю. По сюжету фильма, две правозащитницы пытаются помочь несправедливо заключенному мужчине и сталкиваются со множеством препятствий со стороны военных. Их тяжелая борьба вскрывает заговор системы борьбы с терроризмом.

Любимец публики Бенедикт Камбербэтч сыграл в фильме военного прокурора, который пошел против системы. Он также выступил в качестве продюсера фильма.

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Трейлер сообщает, что релиз картины намечен на 19 февраля 2021 года.

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