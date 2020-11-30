К Новому году кинотеатры увеличат количество сеансов в ожидании большого потока зрителей

В новогодние праздники российские кинотеатры будут увеличивать количество сеансов на популярные фильмы, чтобы у зрителей было больше возможностей провести досуг. Дело в том, что из-за ограничений по коронавирусу, поход в кино остается одним из немногих доступных массовых развлечений для людей.

«Кино остается практически единственным способом отметить Новый год, потому что елки отменили, рождественские ярмарки отменили. Я думаю, что люди захотят отдыхать от негатива, поэтому надеюсь, что они пойдут в кино», — цитирует ТАСС главу Ассоциации владельцев кинотеатров Олега Березина.

Он отметил, что из-за указа заполнять зрительные залы Москвы всего на 25%, кинотеатрам придется выделять больше сеансов на востребованные фильмы, делать больше показов утром и днем. Ожидается, что люди будут массово ходить в кино не только в первых числах января, но и во время всех новогодних каникул.

В это время российский прокат предложит зрителям блокбастер «Огонь», сказочную мелодраму «Серебряные коньки» и веселое фэнтези «Последний богатырь: Корень зла».

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