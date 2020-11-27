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Мерил Стрип и Николь Кидман сыграли в мюзикле про школьный выпускной

В новом фильме возрастные актрисы отправятся на помощь обиженной девочке.

Мерил Стрип и Николь Кидман сыграли в мюзикле про школьный выпускной
Стареющие актеры найдут свое призвание в помощи затравленной школьнице. Фото: стоп-кадр из трейлера фильма The Prom.

26 ноября Netflix опубликовал трейлер фильма The Prom («Выпускной»), который является экранизацией яркого бродвейского мюзикла. Картина расскажет о школьнице, которая хочет пойти на выпускной бал со своей подругой в качестве пары. Но глава родительского комитета запретила такие отношения на школьном мероприятии. Кто же поможет бедной влюбленной девочке?

А помогут ей бродвейские звезды в исполнении Мерил Стрип и Джеймса Кордена, чье новое шоу с треском провалилось, и теперь они ищут повод, чтобы громко заявить о себе. К этой парочке присоединяются еще двое циничных актеров (играют Николь Кидман и Эндрю Раннеллс), страдающих от отсутствия вдохновения. Вместе эта четверка собирается подарить девочке незабываемый выпускной, если, конечно, их эгоистичные желания не испортят ситуацию еще больше.

Фильм снял режиссер Райан Мерфи, создавший сериалы «Части тела», «Хор», «Американская история ужасов» и «Поза». Релиз состоится на Netflix и в некоторых западных кинотеатрах 11 декабря.

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