Вышел русский трейлер мультфильма «Босс-молокосос — 2»

Компания Universal Pictures выпустила русский трейлер второй части мультфильма «Босс-молокосос». Сообщается, что картина выйдет в российских кинотеатрах 18 марта 2021 года, а главный герой снова заговорит голосом Федора Бондарчука.

В конце первой части зрителям показали, что два соперничающих брата подружились и выросли, у старшего уже появились свои дети. Сюжет сиквела расскажет о том, что новый ребенок в семье неожиданно оказывается еще одним агентом корпорации, производящей младенцев. С помощью волшебной сыворотки малышка превращает отца и дядю снова в детей и дает им задание разрушить заговор злобного гения.

Зрителей опять ждут шутки про соски, подгузники и возраст, приправленные эстетикой шпионской комедии. Напомним, что первый мультфильм вышел в 2017 году и окупился в прокате более чем в четыре раза. Несмотря на тематику младенчества и возрастной рейтинг 6+, в картине оказалось множество шуток, которые нашли смешными именно взрослые люди.

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