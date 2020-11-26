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Вышел русский трейлер мультфильма «Босс-молокосос — 2»

Сиквел анимационной картины про младенцев покажут в марте 2021 года.

Вышел русский трейлер мультфильма «Босс-молокосос — 2»
«Босс-молокосос - 2». Фото: стоп-кадр из трейлера мультфильма.

Компания Universal Pictures выпустила русский трейлер второй части мультфильма «Босс-молокосос». Сообщается, что картина выйдет в российских кинотеатрах 18 марта 2021 года, а главный герой снова заговорит голосом Федора Бондарчука.

В конце первой части зрителям показали, что два соперничающих брата подружились и выросли, у старшего уже появились свои дети. Сюжет сиквела расскажет о том, что новый ребенок в семье неожиданно оказывается еще одним агентом корпорации, производящей младенцев. С помощью волшебной сыворотки малышка превращает отца и дядю снова в детей и дает им задание разрушить заговор злобного гения.

Зрителей опять ждут шутки про соски, подгузники и возраст, приправленные эстетикой шпионской комедии. Напомним, что первый мультфильм вышел в 2017 году и окупился в прокате более чем в четыре раза. Несмотря на тематику младенчества и возрастной рейтинг 6+, в картине оказалось множество шуток, которые нашли смешными именно взрослые люди.

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