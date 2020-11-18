Пережить потерю ребенка: вышел трейлер драмы «Фрагменты женщины»

За свою роль в этом фильме Ванесса Кирби получила премию «Лучшая актриса» на Венецианском кинофестивале.

Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер драматической картины «Фрагменты женщины» (Pieces of a Woman), премьера которого состоялась на Венецианском кинофестивале 2020 года. Там же исполнительницу главной роли картины Ванессу Кирби признали лучшей актрисой.

Сюжет разворачивается вокруг молодой женщины, которая теряет своего ребенка при домашних родах. Ей предстоит пережить горе утраты, одновременно поддерживая сложные отношения со своими мужем и матерью. Но это еще не все: главная героиня должна найти в себе силы, чтобы присутствовать на суде в качестве обвинителя своей нерадивой акушерки.

Супруга женщины сыграл Шайа Лабаф, исполнительным продюсером выступил Мартин Скорсезе. Многие критики высоко оценили высокую игру Кирби, которая до этого появлялась в сериале «Корона» и фильме «Миссия невыполнима: Последствия».

Трейлер сообщает в конце декабря фильм выйдет в ряде западных кинотеатров, а 7 января появится на Netflix.

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