Они возвращаются: Том и Джерри разнесут шикарный отель в Нью-Йорке в полнометражном фильме

17 ноября в Сети появился русский трейлер полнометражного фильма «Том и Джерри», который должен выйти в кинотеатрах в 2021 году. Голливудские киношники вернулись к формату сочетания живых съемок с актерами и мультипликации. В новом фильме знаменитые кот и мышонок предстанут в виде объемных анимационных персонажей, а взаимодействовать с ними будут Хлоя Морец («Пипец»), Майкл Пенья («Афера по-американски», «Человек-муравей»), Роб Делани («Дэдпул 2», «Форсаж: Хоббс и Шоу») и другие звезды.

По сюжету, Том и Джерри покинули свой загородный дом и отправились в большой город. Мышонок поселился в шикарном отеле и начал докучать местным сотрудникам, готовящимся к «свадьбе века». Кот, чья ненависть к заклятому врагу стала только сильнее, пытается всеми способами «выкурить» противника из неприступного здания. Но тут ему улыбается удача — молодая сотрудница отеля нанимает Тома, чтобы избавиться от грызуна.

По сути, культовые герои получили большую площадку для своих игр в «Ну, погоди!» Как и в сериале, они будут лупцевать друг друга различными опасными для жизни способами, но и капли крови не прольют, так как все мультяшки, как известно, «резиновые». В итоге они вспомнят о своей дружбе и объединятся против общего врага.

Добавим, что точная дата выхода фильма в прокат еще не названа.

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