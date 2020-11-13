«Напугай меня»: вышел фильм про двух писателей, сочиняющих хоррор

13 ноября — в пятницу 13-го — в России состоялась премьера фильма «Напугай меня». Правда, это цифровой релиз, а не театральный. То есть, картину стоит искать в онлайн-кинотеатрах.

Ленту показали на кинофестивале «Сандэнс» в начале этого года, и критики пришли в восторг от ее остроумия и оригинальности. По сюжету, начинающий писатель приезжает в деревенскую глушь, чтобы сосредоточиться на своей книге. Но тут оказывается, что его соседка — успешный автор хоррор-романов, у которой недавно вышел бестселлер. Вдруг в поселке выключается свет, и оба сочинителя вынуждены коротать друг с другом ночь при свечах. Девушка предлагает мужчине рассказывать друг другу страшные истории, чтобы попрактиковаться в фантазии.

Фильм примечателен тем, что он постоянно нагнетает ужас, хотя зрители знают, что все происходящее на экране — это притворство двух писателей. А вообще, по жанру это больше комедия, чем триллер.

Режиссером и исполнителем главной роли выступил не очень известный в России Джош Рубен, его подругу сыграла Ая Кэш («Волк с Уолл-стрит», сериал «Пацаны»).