В ремейке «Черного красавца» главным героям поменяли пол

11 ноября студия Disney выпустила трейлер фильма «Черный красавец» (Black Beauty). Сразу стоит отметить, что речь идет о лошади. Это очередная экранизация одноименной новеллы британской писательницы Анны Сьюэлл, предыдущий фильм был выпущен в 1994 году. В новой версии животному подарили женский голос (его озвучивает Кейт Уинслет), а главного героя сделали девушкой, ее играет 20-летняя актриса Маккензи Фой, снимавшаяся в фильмах «Интерстеллар» и «Щелкунчик и четыре королевства».

По сюжету, главная героиня знакомится с красивой черной лошадью, и их трогательная дружба со временем приобретает черты семейственности. Но скакуна, к сожалению, приходится продать. На что же пойдет девушка, чтобы не потерять своего драгоценного друга?

Поклонники «Игры престолов» сразу заметят в трейлере знакомое лицо. Фермера, владеющего Красавцем, играет Иэн Глен, запомнившийся зрителям, как Джорах Мормонт. Он же исполнял роль коварного доктора в серии фильмов «Обитель зла».

Фильм выйдет 27 ноября на потоковом сервисе Disney+. Про российский прокат пока нет информации.