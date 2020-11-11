Вышел трейлер мелодрамы со звездами «Тихого места» и «Пятидесяти оттенков серого»

10 ноября в Сети появился трейлер фильма «Дикая парочка» (Wild Mountain Thyme), в котором показана невероятная красота Ирландии. Режиссером выступил Джон Патрик Шэнли, который получил «Оскар» за сценарий культовой комедийной мелодрамы «Власть Луны». Главную роль исполнила актриса Эмили Блант.

Звезда «Тихого места» играет упрямую дочку фермера, которая влюблена в своего соседа. Но на молодом человеке лежит семейное проклятие, из-за которого он совсем не обращает внимания на девушку. А тут еще отец главной героини решил продать свою ферму американскому родственнику. И вот красавица начинает свое противостояние судьбе в веселом, трогательном и донельзя романтическом фильме.

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В картине также снялись Джейми Дорнан («Пятьдесят оттенков серого»), Кристофер Уокен («Сонная лощина») и Джон Хэмм («Малыш на драйве»). Релиз фильма на западе намечен на 11 декабря. В российских кинотеатрах она появится гораздо позже — 4 марта 2021 года.