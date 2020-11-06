«Главный герой» и «Смерть на Ниле» остались без дат выхода в кинотеатрах

Компания Disney убрала два фильма студии 20th Century — «Главный герой» и «Смерть на Ниле» — из декабрьского графика релизов. А ведь кинотеатры очень рассчитывали на эти картины в праздничном сезоне, отмечает издание Deadline. И если в Америке кинотеатры могут открыться ближе к Рождеству, то Западная Европа, наоборот, снова начала вводить ограничения на их работу. Этим и руководствуются воротилы кинобизнеса.

Напомним, «Главный герой» — это веселый боевик с Районом Рейнольдсом. Известный актер сыграл бота в компьютерной игре, который вдруг понял, что его привычный мир — это лишь «стрелялка» для реальных людей, и решил изменить правила. Картина должна была выйти в России 10 декабря, но теперь осталась без даты релиза.

«Смерть на Ниле» от режиссера Кеннета Браны — это новый фильм о гениальном детективе Эркюле Пуаро, продолжение картины «Убийство в «Восточном экспрессе». В российских кинотеатрах он был запланирован на 14 января, теперь же его релиз под вопросом.

Похоже, что теперь оба фильма придется ждать весной, и то — если ситуация с коронавирусом улучшится. Предполагается, что и ожидаемый супергеройский блокбастер «Чудо-женщина 1984» также переедет с декабря 2020-го на следующий год.