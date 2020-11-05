Долгожданный мультфильм «Губка Боб в бегах» вышел на Netflix

5 ноября на потоковом сервисе Netflix вышел полнометражный мультфильм «Губка Боб в бегах». Это уже третья картина про любимого детьми подводного персонажа, предназначенная для кинотеатров, вот только с релизом у нее была долгая и трудная история. Производство началось еще в 2015 году, но изменения в команде проекта затормозили его.

Изначально анимационный фильм должен был выйти в августе 2019 года, потом его перенесли на май 2020-го. Из-за коронавируса дату релиза переставили на конец лета, но он вышел на экраны только в Канаде. В итоге права на трансляцию были проданы Netflix.

Мультфильм выполнен в трехмерной рисовке. По сюжету, у Губки Боба пропадает его любимый питомец — улитка Гэри. Главный герой и его лучший друг Патрик отправляются на поиски и попадают в подводный город Атлантик-Сити. Также в картине будет показано, как Боб и Гэри познакомились в детском лагере.

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Добавим, что в озвучке принимали участие Киану Ривз, рэпер Snoop Dogg, Дэнни Трехо и певица Аквафина. Мультфильм посвящен памяти создателя Губки Боба Стивена Хилленберга, который умер в период создания этой картины.