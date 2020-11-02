Триумфатор Венецианского кинофестиваля «Земля кочевников» выйдет в кино в феврале

2 ноября в Интернете появился трейлер фильма «Земля кочевников» с русскими субтитрами. Компания 20th Century Studios сообщает, что он выйдет в российских кинотеатрах 4 февраля 2021 года. Картину стоит посмотреть хотя бы потому, что она завоевала главный приз Венецианского кинофестиваля 2020 года.

Главную роль сыграла обладательница «Оскара» 63-летняя Фрэнсис Макдорманд. Ее героиня лишилась работы и дома во время экономического кризиса. Женщине не оставалось ничего, кроме как погрузить свои вещи в фургон и стать одним из современных кочевников, путешествующих по Америке в поисках временного заработка. В фильме также снялись настоящие кочевники, которые стали наставниками и товарищами для главной героини в нелегком путешествии по просторам США.

Фильм сняла китайский режиссер Хлои Чжао. Она адаптировала для большого экрана документальное исследование журналистки Джессики Брудер «Земля кочевников: Выживая в Америке в двадцать первом веке». Права на экранизацию данного публицистического произведения были выкуплены кинопродюсерами почти сразу после выхода в свет. Киношники сразу почуяли хороших продукт, который позже принес им «Золотого льва» и приз зрительских симпатий на Международном кинофестивале в Торонто.