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Вышел трейлер фильма про будущее, которое наступит, если человечество не одолеет пандемию

Картина Songbird покажет Америку после четырех лет карантина.

Вышел трейлер фильма про будущее, которое наступит, если человечество не одолеет пандемию
В печальной версии будущего половина американцев живет в карантинных зонах. Фото: стоп-кадр из трейлера фильма Songbird.

29 октября в Сети появился трейлер остросюжетного фильма Songbird («Певчая птица»). Американцы сняли кино про коронавирус, который может прийти следом за CoViD-19. В новой картине инфекция будет называться CoViD-23, и она поразит добрую половину населения Штатов.

По сюжету самоизоляция длится уже четыре года, вирус мутировал, и власти не нашли других способов бороться с ним, как запирать зараженных в специальных карантинных зонах, откуда еще никто не сбежал. Главный герой — курьер, невосприимчивый к заразе, но вот его девушка живет в каждодневном страхе, что ее могут забрать туда, откуда не возвращаются. И вот она заразилась, из-за чего парню приходится совершить опасный марш-бросок по опустевшему Лос-Анджелесу за единственной вещью, что может спасти возлюбленную. Страсти накаляет то, что пара может общаться только дистанционно.

Главного героя играет 23-летний Кей Джей Апа, известный по подростковому сериалу «Ривердэйл», девушку — София Карсон, из мюзикла «Наследники». Также в ролях: Брэдли Уитфорд, Деми Мур и Александра Даддарио. Продюсером выступил Майкл Бэй, создавший фильмы «Армагеддон» и «Трансформеры».

Даты релиза фильма пока еще нет.

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КоронавирусЛос-Анджелесновый трейлерновый фильмпандемияфильм-катастрофа