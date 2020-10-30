Вышел трейлер фильма про будущее, которое наступит, если человечество не одолеет пандемию

29 октября в Сети появился трейлер остросюжетного фильма Songbird («Певчая птица»). Американцы сняли кино про коронавирус, который может прийти следом за CoViD-19. В новой картине инфекция будет называться CoViD-23, и она поразит добрую половину населения Штатов.

По сюжету самоизоляция длится уже четыре года, вирус мутировал, и власти не нашли других способов бороться с ним, как запирать зараженных в специальных карантинных зонах, откуда еще никто не сбежал. Главный герой — курьер, невосприимчивый к заразе, но вот его девушка живет в каждодневном страхе, что ее могут забрать туда, откуда не возвращаются. И вот она заразилась, из-за чего парню приходится совершить опасный марш-бросок по опустевшему Лос-Анджелесу за единственной вещью, что может спасти возлюбленную. Страсти накаляет то, что пара может общаться только дистанционно.

Главного героя играет 23-летний Кей Джей Апа, известный по подростковому сериалу «Ривердэйл», девушку — София Карсон, из мюзикла «Наследники». Также в ролях: Брэдли Уитфорд, Деми Мур и Александра Даддарио. Продюсером выступил Майкл Бэй, создавший фильмы «Армагеддон» и «Трансформеры».

Даты релиза фильма пока еще нет.