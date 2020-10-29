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Звездный гость

Мужчина, который любил переодеваться: вышел трейлер байопика о Дэвиде Боуи

Картина расскажет о начале карьеры легендарного рокера.

Мужчина, который любил переодеваться: вышел трейлер байопика о Дэвиде Боуи
Джонни Флинн в роли Дэвида Боуи. Фото: стоп-кадр из трейлера фильма Stardust 2020 года.

28 октября в Сети появился трейлер фильма Stardust («Дэвид Боуи: История человека со звезд») — байопика о культовом британском музыканте Дэвиде Боуи. В 1970-ых этот рокер перевернул мир музыки. Он множество раз менял образ и творческие направления, но оставался узнаваем и любим публикой. Во время расцвета глэм-рока артист создал яркого андрогинного персонажа по имени Зигги Стардаст. Похоже, что именно этот период и лег в основу будущей картины.

В трейлере Боуи часто изображен в женской одежде и отстаивает свое право носить ее. По сюжету, музыкант отправляется в тур по Америке для продвижения своей новой пластинки, оставив в Англии беременную жену. Вместе с ним путешествует публицист, который пытается образумить восходящую звезду.

Дэвида Боуи играет молодой британский музыкант Джонни Флинн. У него своя группа, но также немало ролей в кино и сериалах.

Премьера фильма состоялась в текущем месяце на Международном кинофестивале в Сан-Диего. В Америке фильм выйдет в открытых кинотеатрах и по запросу 25 ноября.

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