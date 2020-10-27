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В российских кинотеатрах покажут «Назад в будущее» в высоком качестве

Легендарной кинофраншизе исполняется 35 лет.

В российских кинотеатрах покажут «Назад в будущее» в высоком качестве
«Назад в будущее» возвращается! Фото: globallookpress.com

35 лет назад вышел культовый фильм «Назад в будущее». Тогда зрители впервые увидели, как юный Марти Макфлай отправился в путешествие на машине времени, которая, и вправду, была автомобилем. К этой знаменательной дате российские зрители смогут сами «отправиться в прошлое» и посмотреть эту картину в кинотеатрах.

Первую часть трилогии в отечественный прокат выпустит компания «Иноекино», об этом она сообщила в социальных сетях. Но это будет уже не совсем тот фильм, к которому мы привыкли. Киношники из студии Universal сделали ленте 4К-ремастеринг, то есть улучшили качество видео для больших экранов. Также реставрации подвергся и звук оригинального фильма.

Сообщается, что киносеансы пройдут с 17 декабря на английском языке с русскими субтитрами. Ближе к дате компания-прокатчик опубликует список городов и кинотеатров, в которых покажут улучшенный шедевр.

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