Марго Робби снова рассказывает историю Америки: вышел трейлер драмы «Страна грез»

22 октября студия Paramount выпустила трейлер нового фильма с голливудской красоткой Марго Робби. Картина называется «Страна грез» (Dreamland), это любовная драма об Америке времен Великой депрессии (1930-е годы).

По сюжету, страдающий от бедности парень мечтает сбежать из своего опостылевшего городка, когда неожиданно встречает местную «знаменитость» — грабительницу банков, за голову которой назначена солидная награда. Девушка ранена, и по началу главный герой заботится о ней, постепенно влюбляясь. Но потом ему придется сделать выбор: сдать ее властям и обогатиться или же прислушаться к зову сердца.

Очаровательную преступницу, само собой, играет Робби, а роль ее возлюбленного досталась 24-летнему английскому актеру Финну Коулу (сериалы «Острые козырьки», «Царство животных»). Также в картине снялись Трэвис Фиммел и Гаррет Хедлунд.

Премьера фильма состоялась еще в апреле 2019 года — на кинофестивале «Трайбека». Трейлер сообщает, что релиз в ряде западных кинотеатров состоится 13 ноября 2020-го, а с 17 числа драма станет доступна по запросу в Сети.