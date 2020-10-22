Софи Лорен вернется на экран в новой экранизации романа «Вся жизнь впереди»

86-летняя итальянская актриса Софи Лорен впервые с 2013 года снялась в художественном кино. Фильм называется «Вся жизнь впереди», он выйдет на стриминговом сервисе Netflix 13 ноября.

Картину снял режиссер Эдоардо Понти — сын главной героини. Он подобрал для пожилой матери поистине стоящий материал. Фильм основан на одноименном романе французского писателя Ромена Гари. Книга уже экранизировали в 1977 году, и та лента получила «Оскар» и «Золотой глобус» как лучший фильм на иностранном языке. Прошло уже немало лет, и истории понадобилось новое прочтение.

В центре сюжета романа — пожилая еврейка, мадам Роза. В молодости она сумела выжить в Освенциме, потом работала проституткой. Постарев, она стала ухаживать за детьми других жриц любви. Среди ребят женщина выделяет 10-летнего арабского сироту Мухаммеда, которого все зовут Момо. Сначала она заботится о нем, потом настанет его черед помочь своей благодетельнице.

Трейлер намекает на то, что зрителей ждет глубокая история о судьбоносных встречах, которые могут изменить жизнь человека. И даже спасти ее.