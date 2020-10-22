Гарик Харламов вышел в Skype из тюрьмы в новом комедийном сериале

22 октября на видеосервисе Premier стартует показ нового комедийного сериала «Зона комфорта». Это картина в формате скринлайф с Гариком Харламовым в главной роли. Актер сыграл изворотливого владельца транспортной компании из Мурманска, который попал в норвежскую тюрьму, где уровень комфорта напомнил его хорошую гостиницу. С домом героя связывает только Skype, через который он решает свои дела с мафией, пытается сохранить бизнес и свой брак, а также воспитывать детей.

Проект снял режиссер Михаил Шулаев, ранее участвовавший в создании «Домашнего ареста», «Аритмии» и «Озабоченных». Продюсерами выступили те же люди, что занимаются продвижением «Внутри Лапенко», «Контакты», Big Russian Boss Show, «Что было дальше» и других шоу на YouTube.

Стоит отметить, что новый сериал не рассчитан на детей, в нем присутствует ненормативная лексика. На данный момент доступно два эпизода, новые серии будут выходить на видеоплатформе Premier по понедельникам и четвергам.