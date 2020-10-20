Курт Рассел снова сыграл Санта-Клауса: Netflix покажет «Рождественские хроники — 2»

19 октября потоковый сервис Netflix опубликовал трейлер новогодней комедии «Рождественские хроники – 2». Первая часть вышла в 2018 году, в ней Курт Рассел блистал в образе Санта-Клауса. Очевидно, картина имела успех, раз к ней решили снять сиквел.

По сюжету (как и в реальности) после событий первого фильма прошло два года. Девочка, что ранее спасла Рождество, выросла в циничного подростка. Она не хочет праздновать Новый год в компании нового бойфренда своей мамы и его сына и решает сбежать. Но тут ее снова затягивает в историю со спасением сказочного Северного полюса, откуда зимний волшебник развозит детям подарки.

Режиссером и сценаристом выступил Крис Коламбус, подаривший зрителям «Один дома» и первые три фильма «Гарри Поттера». Кроме Курта Рассела, картина уделит много внимания 74-летней актрисе Голди Хоун, которая играет миссис Клаус.

Судя по трейлеру, фильм будет щедро наполнен анимированными животными, сказочными эльфами и полетами на волшебных санях. Релиз картины запланирован на 25 ноября. Кроме Netflix, прокатчики выпустят ее в ряде кинотеатров.