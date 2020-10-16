Фильм-триумфатор Каннского фестиваля стал доступен для просмотра российским зрителям

Фильм-победитель Каннского кинофестиваля 2019 года «Вивариум» должны были показать в кинотеатрах еще в апреле 2020-го, но из-за карантина он так и не вышел. И все же российская премьера этой выдающейся картины состоялась: триллер стал доступен к просмотру на видео-платформе «МТС ТВ».

Лента представляет собой сюрреалистическое повествование, наполненное множеством метафор. Актеры Джесси Айзенберг и Имоджен Путс играют молодую пару, которая только начала жить вместе. Влюбленные подыскивают дом, и загадочный агент по недвижимости показывает им одну новостройку. А далее начинается мистика: как бы не пытались, главные герои не могут уехать далеко от дома. После ночи, проведенной под крышей этого здания, они вообще не могут выбраться наружу! А потом пара находит на пороге младенца с запиской, в которой им приказано вырастить ребенка, иначе они никогда не выберутся из пространственной ловушки…

Захватывающую картину оценили многие критики.

«Роскошный и странный. Если он вам понравится, благодарите меня. Если нет — не вините меня», — написал о ней в Twitter Стивен Кинг.

Теперь и у российских зрителей есть возможность оценить его.