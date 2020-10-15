Николас Кейдж, Милла Йовович и Pixar: в Сети появились новые трейлеры зрелищных фильмов

14 октября стал богатым днем на новые трейлеры для любителей зрелищного кино.

Так в Сети появилось промо-видео фэнтези-боевика с Николасом Кейджем под названием «Джиу-джитсу». Сюжет немного напоминает культовые фильмы «Мортал Комбат» и «Хищник»: на Землю нападают инопланетные захватчики, а им противостоят мастера боевых искусств. Картина является экранизацией комикса, который ранее выпустил ее режиссер. Она выйдет в западных кинотеатрах и станет доступна в Сети 20 ноября 2020 года.

Также вышел полноценный трейлер экранизации видеоигры Monster Hunter с Миллой Йовович в главной роли. По сюжету, группа военных оказывается в параллельном мире, где господствующим видом являются не люди, а огромные чудовища. Актрисе снова блистает в образе непобедимой валькирии, только сменила себе противника: теперь это драконы, а не зомби. Релиза фильма состоится в декабре.

А еще студия Pixar выложила второй трейлер своего мультфильма «Душа». Напомним, анимационная картина расскажет о джазовом музыканте, который умер в тот день, когда сбылась его мечта. Разум мужчины попадает в мир, где заново рождаются души будущих детей. Главный герой стремится вернуться в свое тело, а по пути прихватывает с собой маленькую душу, которая не понимает, зачем вообще рождаться на Земле. Фильм выйдет 25 декабря на потоковом сервисе Disney+.