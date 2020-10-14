«Я твоя женщина»: вышел трейлер криминальной драмы про загнанную в угол мать

13 октября онлайн-кинотеатр Amazon Prime Video опубликовал трейлер криминальной драмы «Я твоя женщина» (I’m Your Woman). Действие картины развернется в 1970-ых годах, а главным персонажем станет не бандит или полицейский, а женщина с ребенком на руках.

По сюжету, молодая мама ведет свою обычную жизнь, пока однажды не пропадает ее муж. Знакомые советуют бежать и скрываться, потому что таинственные личности открыли на нее охоту. Оказывается, супруг героини «кинул» своих партнеров, и теперь женщина стала разменной монетой. Она нигде не чувствует себя в безопасности и вынуждена постоянно бороться со страхом за себя и за ребенка. Вместе с малышом ей предстоит совершить опасное путешествие в поисках правды.

Отважную мать сыграла 30-летняя Рэйчел Броснахэн, наиболее известная по сериалу «Удивительная миссис Мейзел», главная роль в котором принесла ей премии «Эмми» и «Золотой глобус».

11 декабря фильм появится на Amazon Prime Video.