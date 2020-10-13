Будущее наступило: новый аниме-сериал показывают в России сразу после премьеры в Японии

В онлайн-кинотеатре «МТС ТВ» появился в бесплатном доступе первый эпизод футуристического аниме-сериала «Акудама Драйв». Примечательно, что анимационную картину показывают в России сразу после премьеры в Японии. О новинке стоит сказать, что ее выпустила Studio Pierrot, которая создала такие мировые хиты, как «Наруто», «Блич» и «Токийский гуль». Она вдохновлена одновременно вестернами, киберпанком и боевиками 90-х, в сериале есть отсылки к «Бешеным псам» Квентина Тарантино.

По сюжету, Япония будущего после гражданской войны разделена на две части. Регион Кансай остался без власти и теперь больше напоминает Дикий Запад. По факту, на этой территории правит преступная группировка «Акудама» («Злодеи» в переводе с японского). Но узаконить свою власть они смогут лишь совершив дерзкое ограбление. Интересно, что персонажи сериала не имеют имен, их называют по роду деятельности: Курьер, Хакер, Доктор, Маньяк и так далее.

Новые серии выходят в Японии по четвергам. Всего через час после премьеры на родине они становятся доступны для просмотра в «МТС ТВ» (в 16 часов по московскому времени). Всего выйдет 12 эпизодов, не пропустите эту захватывающую историю.