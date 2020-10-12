Новый трейлер фильма с Мелом Гибсоном показал с десяток изощренных преступлений

На днях в Сети появился трейлер боевика Boss Level, в русской локализации — «Квант времени». В главных ролях Мел Гибсон, Наоми Уоттс и противник Капитана Америка из киновселенной Marvel Фрэнк Грилло.

Последний играет бывшего спецназовца, который ищет свою пропавшую жену. Однако он таинственным образом попадает во временную петлю. Раз за разом изощренные убийцы разделываются с ним самыми невероятными способами, но затем он просыпается живой в своей квартире. Что делать главному герою в такой ситуации? Он начинает прорабатывать каждое убийство и готовится ему противостоять, чтобы выжить как можно дольше и найти причину своего «бессмертия». Оказывается, он попал в тайную правительственную программу, экспериментирующую со временем. Если пережить нападения всех киллеров, то можно добраться до ее руководителя, которого играет Мел Гибсон.

У фильма непростая судьба. Он был снят еще в 2018 году, и его релиз был намечен на август 2019-го. Однако компания, что взялась за его прокат, в итоге отказалась от этого проекта. Так что сейчас трейлер есть, а даты выхода нет. Но ряд источников указывает на то, что картина выйдет в 2020 году.