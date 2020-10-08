Мел Гибсон сыграл недоброго волшебника в черной комедии «Охота на Санту»

В новом фильме Санта-Клауса будут пытаться убить, но он окажется крепким орешком.

В 2020 году даже Рождество будет каким-то жестким… 7 октября в Сети появился трейлер фильма «Охота на Санту» (в оригинале Fatman, то есть «Толстяк»). Праздничного волшебства в этом ролике совсем нет. Зато есть драки, перестрелки, кровь и лютая ненависть.

В этой ленте Санта-Клаус — пожилой бизнесмен, у которого имеются темные дела с американскими военными. А один богатенький подросток, который получил на Рождество кусок угля, «заказал» зимнего волшебника высокопрофессиональному киллеру. Что ж, старику придется отбиваться, и вооружится он совсем не конфетами.

Санту сыграл неподражаемый Мел Гибсон, которому уже 64 года. Убийцу, что послан за его головой, играет харизматичный Уолтон Гоггинс, который часто исполняет роль отморозков в голливудских боевиках.

Премьера фильма запланирована на 13 ноября 2020 года.