«Энергичный праздник для всей семьи»: Netflix представил новую рождественскую сказку

Этой зимой онлайн-кинотеатр Netflix будет радовать своих подписчиков новой рождественской сказкой. 4 октября в Сети появился трейлер фильма-мюзикла «Джингл Джангл: Рождественское путешествие» (Jingle Jangle: A Christmas Journey). В проекте снялся обладатель «Оскара» Форест Уитакер. Зрителей киноленты ждет множество песен, танцев и шестеренок. Очень много шестеренок…

Netflix описывает новую картину, как «совершенно свежий и энергичный праздник для всей семьи». Сюжет расскажет от пожилом создателе игрушек, чьи изобретения буквально наполнены магией. Но коварный ученик мастера крадет главное творение его жизни, и тогда на помощь приходят находчивая внучка изобретателя и старый игрушечный робот. Лента напомнит зрителям о семейных ценностях и возможностях, скрытых в каждом человеке. Слоган фильма: «Возможно все».

Выход картины намечен на 13 ноября. Добавим, что в проекте также задействованы пуэрто-риканский певец Рики Мартин и английский актер Хью Бонневилль.