Светлана Ходченкова решилась на пластику груди в новом фильме

В октябре в кино выйдет романтическая комедия «Любовь без размера».

В Сети появился трейлер нового фильма с обворожительной Светланой Ходченковой. Правда, на этот раз актриса сыграла не сильную и независимую даму, а, наоборот, уязвимую женщину, карьера которой зависит от размера ее груди.

Романтическая комедия «Любовь без размера» расскажет о девушке, выступающей в подтанцовке у одной московской звезды. Неожиданно главной героине сообщают, что она потеряет свое место на сцене, если не сделает дорогостоящую пластику груди. Обратиться за помощью танцовщица может только к своему «бывшему». Вместе они едут на курорт у подножия Эльбруса за новой грудью, но на самом деле — за новой судьбой.

Кроме романтики, лента представит множество курьезных ситуаций, связанных с женской красотой и уверенностью в себе. Зрителям раскроют ту самую тему, которая, как гласит популярный интернет-мем, часто остается не раскрыта.

Известно, что фильм является режиссерским дебютом в полнометражном кино Марии Шульгиной, соавтора сценария комедии «Давай разведемся!» Картину выпускает киностудия имени Горького. Она выйдет в кинотеатрах 22 октября.