Не время для Бонда: новый фильм про агента 007 и «Форсаж 9» снова перенесли

Печальная новость для тех, кто с трепетом ждет выход нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать». Релиз картины снова перенесли. Изначально она должна была дебютировать в кинотеатрах в ноябре 2019 года, потом «переехала» на весну 2020-году, а после коронавирус сдвинул ее на грядущий ноябрь. Но в этом году зрители 25-ую ленту бондианы уже не увидят. Как передает западное издание Deadline, из-за скромных кассовых сборов этой осенью студия Metro-Goldwyn-Mayer отложила релиз агента 007 на апрель 2021-го.

Интересно, что новая дата выхода «Не время умирать» совпала с релизом фильма «Форсаж 9». Вину Дизелю и его гоночной эпопее пришлось тоже «подвинуться», уступив место британскому шпиону. Как передает Deadline, студия Universal перенесла автомобильный хит со 2 апреля (там теперь заявлен агент 007) на 28 мая. Этот фильм, кстати, тоже уже был сдвинут из-за коронавируса. Если бы не пандемия, зрители увидели бы его еще мае текущего года.

Напомним, что ожидаемый боевик от Marvel «Черная вдова» недавно тоже был перенесен на май 2021 года. «Мулан» и «Довод», рискнувшие выйти в сентябре, кассовых ожиданий не оправдали.