Стала известна дата выхода комедии «Борат-2» от Саши Барона Коэна

Американский видеосервис Amazon Prime Video анонсировал выход второго фильма о казахстанском телерепортере Борате, снятого британским комиком Сашей Бароном Коэном. Как уже сообщала Teleprogramma.pro, сиквел готов, и его даже показали некоторым шишкам в Голливуде. Похоже, что после этой демонстрации за релиз картины взялась компания Amazon, раз большинство кинотеатров в США все еще остаются закрытыми.

30 сентября видеосервис опубликовал короткий тизер, который пообещал скорый выход трейлера и обозначил дату релиза фильма — 23 октября. В ролике видно, что во второй части Борат Сагдиев не вернулся в Казахстан, а остался в Америке, где страдает от свалившейся на него славы. Он по-прежнему чудит в самых обычных моментах, например, придя на телевидение, рвет зеленую бумагу, которая служит фоном в кадре. Также фильм затрагивает актуальные события, в частности, пандемию. В одной из сцен главный герой пытается убить вирус ударом сковородки. Конечно же, не обойдется без едкого политического юмора, но его в тизере пока не представили.

Напомним, что Борат стал самым удачным киновоплощением Саши Барона Коэна и принес ему больше всего денег в прокате. После него комик придумал два других провокационных образа — австрийского гея-телеведущего Бруно и арабского диктатора Аладина, но они оказались не столь популярными. И вот, спустя 14 лет, артист вернулся к образу эпатажного казаха.