Глубокое кино: Александр Паль стал режиссером «клубнички» в новом фильме

Комедия о съемках кино для взрослых выйдет на экраны в октябре.

29 сентября в Сети появился трейлер отечественной комедии «Глубже!». И это картина о том, как в России снимается порно.

У истории прекрасная завязка. Один режиссер фильмов для взрослых попросил своего друга и коллегу из театра подменить его. Правда, этот второй постановщик привык творить более глубокие по смысловой нагрузке сюжеты. На съемочной площадке он начинает требовать от актеров настоящей игры и психологизма, его «клубничка» напоминает зрителям работы Тарковского. В итоге у этого нового жанра появляются свои искушенные поклонники, за талантливого киношника начинается борьба.

Режиссером и автором сценария выступил Михаил Сегал («Рассказы», «Слоны могут играть в футбол»). В ролях: Александр Паль, Любовь Аксенова, Олег Гаас, Игорь Верник, Семен Трескунов, Антон Лапенко, Сергей Бурунов и другие артисты. Интересно, что возрастной рейтинг у комедии всего 16+.

Фильм выйдет в кинотеатрах 22 октября.