Продолжение подросткового фильма «Колдовство» выйдет на Хэллоуин

29 сентября в Сети появился трейлер мистического фильма «Колдовство: Наследие» (The Craft: Legacy) — ремейка ужастика 1996 года, о котором Teleprogramma.pro сообщала ранее. Известно, что над продолжением работала популярная в этом жанре студия Blumhouse и режиссер Зои Листер-Джонс. Главную роль исполнила 23-летняя американская актриса и певица Кэйли Спэни, ранее засветившаяся в «Тихоокеанском рубеже — 2».

Сюжет повторяет и ссылается на события первого фильма. Так же в старшей школе собираются четыре девчонки с магическим даром. Вначале они воспринимают свое колдовство как веселую игру, но потом выясняется, что за сверхсилы приходиться дорого заплатить. Добавим, что, кроме окультных неприятностей, четверку юных ведьм ожидают и чисто подростковые проблемы. Трейлер также показал звезду «Секретных материалов» Дэвида Духовны и Мишель Монаган, снимавшуюся в боевике «Миссия невыполнима».

Сообщается, что новый фильм выйдет в американских онлайн-кинотеатрах как раз к Хэллоуину — 28 октября 2020 года.