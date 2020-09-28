Вышли новые серии «Лунтика» с персонажем-девочкой

Теперь в популярном мультсериале два пришельца с Луны.

28 сентября в онлайн-кинотеатре «КиноПоиск HD» стали доступны первые четыре серии девятого сезона мультсериала «Лунтик» — того самого, в котором у главного героя должна появиться подружка его собственной инопланетной расы. В трейлере показано, что девочка Луна, желтого цвета. Она веселая и жизнерадостная, другие персонажи сериала моментально приняли ее в свою компанию. А вот фиолетовый Лунтик пока еще не проникся к новой гостье позитивными чувствами. Интересно, произойдет ли между ними какая-нибудь романтика в мультфильме 0+?

Создатели сериала поделились, что улучшили 3D-графику. Главный герой стал более «пушистым», а вода в пруду заиграла отблесками солнца.

Сообщается, что 20 октября выйдут еще две новые серии «Лунтика», а 17 ноября — еще три.

Напомним, что проект существует с 2006 года, и за это время вместе с ним выросло уже не одно поколение детей.