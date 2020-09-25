Пейзажи Чукотки и Асмус в откровенных позах: вышел трейлер фильма «Китобой»

24 сентября в Сети появился трейлер отечественного фильма «Китобой», который был отмечен на Венецианском фестивале в этом году, а также получил ряд призов на «Кинотавре».

Картина рассказывает о юном чукотском охотнике Лешке, чья жизнь переворачивается с ног на голову, когда в его поселке на краю света появляется доступ к Интернету. Парень узнает, что такое видеочат и влюбляется в молчаливую девушку, которая стримит в Сеть позы в эротичном нижнем белье. Чувства бесхитростного парня, который живет вдалеке от соблазнов больших городов оказываются невероятно сильными. Узнав, что его пассия обосновалась в Детройте, он решается на самый отчаянный поступок в своей жизни — поплыть в Америку. Она же так близко от Чукотки…

Большое внимание к фильму режиссера Филиппа Юрьева вызвали не только его сюжет и аутентичный главный герой, но и Кристина Асмус, сыгравшая ту самую девушку из чата. Очевидно, скандал вокруг фильма «Текст» раззадорил ее, и артистка снова отважилась на откровенные сцены в кино. Насколько откровенные — можно судить уже по трейлеру.

Ролик объявляет, что фильм выйдет в кинотеатрах 8 октября.