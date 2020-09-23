Красочный праздник для детей: Netflix выпустит мультфильм-мюзикл «Путешествие на Луну»

22 сентября Netflix выпустил трейлер полнометражного мультфильма «Путешествие на Луну» (Over the Moon). Это история о китайской девочке, которая верит в историю своей покойной мамы о том, что на Луне живет могущественная богиня. Естественно, взрослые воспринимают ее убеждения, как детские фантазии. И чтобы доказать всем свою правоту, главная героиня строит ракету и однажды ночью оправляется со своим младшим братом в космос.

Судя по трейлеру, мультфильм станет настоящим праздником для детей. Он наполнен яркими красками, милыми зверушками и танцами, при этом не лишен правильного посыла для юных зрителей. Стоит добавить, что картина выполнена в жанре мюзикла, поэтому ждите множество музыкальных номеров.

Режиссером проекта выступил оскароносный Глен Кин, работавший над такими диснеевскими шедеврами, как «Покахонтас», «Тарзан» и «Рапунцель: Запутанная история». Мультфильм выйдет в онлайн-кинотеатре Netflix 23 октября.