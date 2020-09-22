Он вернулся: в октябре выйдет новый комедийный боевик с Джеки Чаном

21 сентября в Сети появился дублированный трейлер комедийного экшена с Джеки Чаном «Авангард: Арктические волки». Фильм расскажет о лихой команде боевиков под названием «Авангард», которая берется за самые сложные задания. По сюжету международный синдикат наемников похитил известного бизнесмена, и главным героям поручено его спасти.

Хотя, судя по трейлеру, сюжет этой картине даже не нужен. Главное — создать повод для множества погонь, драк, перестрелок, артобстрелов и шуток про оружие.

Стоит отметить, что образ 66-летнего Джеки Чана хотя бы немного изменился. Здесь он солидный мужчина в очках, руководитель, хотя, как только запахнет жаренным, снова берется отрабатывать на противниках приемы карате. Но если не приковывать взгляд к одному ветерану кино, то можно заметить, что фильм показывает и молодых китайских актеров, которых готовят на замену легенде боевиков.

Фильм выйдет в российских кинотеатрах 15 октября.