Павел Воля и Ляйсан Утяшева озвучили пещерных людей в сиквеле «Семейки Крудс»

21 сентября в Сети появился русскоязычный трейлер второй части 3D-мультфильма от студии DreamWorks «Семейка Крудс». Продолжение под названием «Новоселье» расскажет о том, как семейство пещерных людей нашло более современных представителей своего вида, которые выживают в диком мире совсем по другим законам. Оказывается, самым тяжелым испытанием для человека является не противостояние с врагами, а мирная жизнь с соседями.

Анимационный фильм выйдет в российских кинотеатрах 24 декабря. На русский язык роли дублировали Павел Воля, Ляйсан Утяшева, Егор Дружинин и певица Нюша.

Напомним, первый мультфильм про семейку Крудс вышел в 2013 году. Франшизу запустил режиссер Крис Сандерс, ранее работавший над такими анимационными картинами, как «Лило и Стич», «Мулан» и «Как приручить дракона».