Зимой в кинотеатрах будет жарко: вышел трейлер фильма про лесные пожары «Огонь»

21 сентября вышел первый трейлер фильма-катастрофы «Огонь» с Константином Хабенским, Андреем Смоляковым, Ириной Горбачевой, Виктором Добронравовым и Иваном Янковским.

Картина рассказывает о героических буднях пожарных. Она снималась в 2019 году, который запомнился масштабными пожарами в Сибири. Трейлер дает понять, что работа огнеборца — это не только поливать пламя из брандспойта: спасателям нередко приходится рисковать своими жизнями, чтобы спасти чужие. И это не супергероика, а обычная жизнь. Кстати, в съемках участвовали современная пожарная авиатехника и реальные сотрудники МЧС.

Также в трейлере мы видим конфликт между бывалым пожарным, сыгранным Хабенским, и самоуверенным «салагой» в исполнении Янковского, который ухаживает за дочерью наставника. Ну не может качественный зрелищный фильм обойтись без надрывной романтической линии.

Кстати, в картине будет момент, явно отсылающий зрителей к американскому фильму «Армагеддон». Вероятно, создатели кино хотели намекнуть на то, кто в реальной жизни является настоящим героем.

Премьера «Огня» состоится в кинотеатрах 24 декабря.