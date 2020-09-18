Приз зрительских симпатий на фестивале «Кинотавр» достался фильму «Доктор Лиза»

Портал «КиноПоиск» подвел итоги зрительского голосования на фестивале «Кинотавр» и вручил соответствующий приз победителю. В этом году лучшим по мнению народа стал фильм «Доктор Лиза» режиссера Оксаны Карас. Картина набрала 8,5 баллов из 10.

За ней идут мистическая драма о якутской знахарке «Пугало» (8 баллов) и блеснувший на Венецианском кинофестивале фильм «Китобой» Филиппа Юрьева (7,9 баллов).

Напомним, «Доктор Лиза» — это кинолента о 24 часах из жизни известного врача-реаниматолога, основательницы фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки, погибшей в авиакатастрофе в 2016 году. Главную роль исполнила Чулпан Хаматова, также в картине задействованы Константин Хабенский, Андрей Бурковский и Юлия Ауг.

Премьера фильма состоялась на «Кинотавре» 13 сентября, в прокат он выйдет 22 октября.

Добавим, что упомянутое голосование проходит онлайн, в официальном приложении «Кинотавра». В этом году приз зрительских симпатий вручался в третий раз.