Когда старость не в радость: вышел трейлер фильма «Отец» с Энтони Хопкинсом

82-летнему голливудскому актеру Энтони Хопкинсу еще есть, чем удивить зрителей. На днях в Сети появился трейлер грядущего драматического фильма «Отец» (The Father), в котором мужчина играет старого и больного человека. Создатели картины — студия Sony Pictures — обещают, что это будет невероятно пронзительное кино.

По сюжету, 80-летний Энтони — озорной старик, которому отлично живется в одиночестве. Дочь пытается найти для него сиделку, но пожилой мужчина отвергает помощь нянек. Со временем у него начинаются провалы в памяти, и он перестает узнавать наследницу. Взамен к главному герою приходят видения из прошлого.

Фильм призван найти отклик в душе у любого человека, которому когда-либо приходилось присматривать за престарелым родственником. Он покажет, что случается со старыми людьми, которые еще дышат, но уже начинают отдаляться от реального мира.

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Дочь главного героя сыграла английская актриса Оливия Колман. Фильм был представлен в начале 2020 года на кинофестивале «Сандэнс», где собрал множество восторженных отзывов от критиков. Выход картины в прокат ожидается грядущей зимой.