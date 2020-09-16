Когда старость не в радость: вышел трейлер фильма «Отец» с Энтони Хопкинсом

82-летнему голливудскому актеру Энтони Хопкинсу еще есть, чем удивить зрителей. На днях в Сети появился трейлер грядущего драматического фильма «Отец» (The Father), в котором мужчина играет старого и больного человека. Создатели картины — студия Sony Pictures — обещают, что это будет невероятно пронзительное кино.
По сюжету, 80-летний Энтони — озорной старик, которому отлично живется в одиночестве. Дочь пытается найти для него сиделку, но пожилой мужчина отвергает помощь нянек. Со временем у него начинаются провалы в памяти, и он перестает узнавать наследницу. Взамен к главному герою приходят видения из прошлого.
Фильм призван найти отклик в душе у любого человека, которому когда-либо приходилось присматривать за престарелым родственником. Он покажет, что случается со старыми людьми, которые еще дышат, но уже начинают отдаляться от реального мира.
Дочь главного героя сыграла английская актриса Оливия Колман. Фильм был представлен в начале 2020 года на кинофестивале «Сандэнс», где собрал множество восторженных отзывов от критиков. Выход картины в прокат ожидается грядущей зимой.