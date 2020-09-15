Трейлер нового фильма «засветил» постельную сцену Чиповской и Горчилина

15 сентября в Сети появился трейлер российского фильма «Кто-нибудь видел мою девчонку?», снятого по одноименному роману Карины Добротворской. Это будет романтическая история о влюбленной богемной паре из Петербурга, которая оказывается разлучена на много лет. Зрители увидят, почему счастье не вечно, но почему вечна любовь.

В ролях: Анна Чиповская, Александр Горчилин, Виктория Исакова, Юрий Борисов, Мария Шалаева, Иван Добронравов и другие актеры.

Трейлер демонстрирует не только романтические и драматические сцены, но и горячую интимную сцену между персонажами Чиповской и Горчилина. А некоторые эпизоды в постели и в душе намекают, что это будет очень взрослое кино, с возрастным рейтингом 18+.

Добавим, что фильм участвует в основном конкурсе фестиваля «Кинотавр». Премьера в кинотеатрах намечена на 12 ноября.