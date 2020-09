Протест по-американски: Netflix опубликовал трейлер фильма «Дело чикагской семерки»

Онлайн-кинотеатр Netflix опубликовал трейлер фильма «Дело чикагской семерки» (The Trial of the Chicago 7). Эта картина расскажет об одном из самых громких судебных разбирательств в Америке.

В 1968 году в США прошла большая акция протеста против войны во Вьетнаме, которая закончилась столкновениями демонстрантов с полицией и Национальной гвардией. Позже организаторам акции были предъявлены обвинения в заговоре с целью подстрекательства к беспорядкам. Картина расскажет о том, как шел этот судебный процесс, приковавший к себе внимание всей американской общественности.

Сценаристом и режиссером фильма выступил обладатель «Оскара» и прочих кинонаград Аарон Соркин («Социальная сеть», «Человек, который изменил все», «Стив Джобс»). В главных ролях: скандальный политический провокатор Саша Барон Коэн, голливудские звезды Джозеф Гордон-Левитт, Эдди Редмэйн, Майкл Китон и другие.

В 2020 году, отметившимся большим количеством массовых протестных акций, фильм будет весьма актуален. Его релиз намечен на 16 октября. Слоган картины повторяет слоган демонстрантов: «Весь мир смотрит!»