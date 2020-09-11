Нетипичная история: вышел трейлер комедийного ужастика «Дичь»

10 сентября в Сети появился трейлер (а сразу за ним и русский трейлер) комедийного фильма ужасов «Дичь». Мастера хоррора — студия Blumhouse — решила смешать коктейль из истории, где парень и девушка меняются телами, с типичным кино про маньяка.

Главная героиня этой картины — обычная старшеклассница, страдающая из-за своих комплексов. Но однажды она меняется телами с серийным убийцей. У девушки есть всего сутки, чтобы разобраться в произошедшем и вернуть все на свои места. А в это время маньяк отправляется охотиться на ее друзей, использую миловидное тело школьницы.

Зрителей ждет кровавая история в духе фильма «Счастливого дня смерти», учитывая, что новую ленту снял тот же режиссер. Главную героиню сыграла 23-летняя Кэтрин Ньютон, которая ранее снималась в проектах «Очень плохая училка», «Сверхъестественное», «Леди Берд», «Секса не будет!!!» и «Детектив Пикачу». Роль маньяка досталась голливудскому актеру Винсу Вону, но вы же понимаете, что большую часть картины он играет девочку, застрявшую в теле взрослого мужчины.

В российских кинотеатрах «Дичь» выйдет 3 декабря.