Опальный режиссер Вуди Аллен снял комедию про супружеские измены

10 сентября вышел трейлер нового комедийного фильма от искрометного режиссера Вуди Аллена под названием «Фестиваль Рифкина». Картина расскажет об уже немолодой американской паре, которая приезжает на кинофестиваль в Испанию. Вдруг муж начинает замечать, что его жена крутит роман с молодым и горячим актером. Можно было бы устроить скандал, но мужчина по своей натуре оказывается неконфликтным. Кроме того, у него тоже завязываются какие-то отношения с местным врачом.

Главного героя сыграл 76-летний комик Уоллес Шон, его супругу — 58-летняя актриса и певица Джина Гершон.

Вуди Аллен, которому уже 84 года, ловко подметил проблемы возрастных пар и интеллигентно над ними посмеялся. Кому, как не ему, разбираться в подобных вещах, ведь все жены режиссера были моложе него, а последняя — так и вовсе ему в дочери годится.

Любопытно, что премьера фильма состоится 18 сентября на кинофестивале в городе Сан-Себастьяне.

Напомним, что предыдущая лента Аллена — «Дождливый день в Нью-Йорке» — провалилась в прокате, не смотря на звездный состав. Когда движение Me Too набрало обороты, режиссеры припомнили его скандалы с сексуальными домогательствами 1992 года, и зрители отказались идти на его новое творение в кино. Позже артисты, снявшиеся в картине, стали отказываться от своих гонораров в пользу общественных организаций. После такого «бойкота» в Голливуде Аллен нашел желающих снимать с ним кино в Испании, и вот результат.