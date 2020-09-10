Старая лента на большом экране: в российских кинотеатрах покажут «Сияние» Стэнли Кубрика

Компания «Иноекино», занимающаяся ретроспективными показами, объявила в соцсетях, что выпустит в российский прокат культовый хоррор «Сияние» Стэнли Кубрика. Событие приурочено к 40-летию выхода фильма. Зрителям непросто представят старую ленту на больших экранах — это будет отреставрированная версия в 4К-ремастеринге, впервые показанная на Каннском кинофестивале в 2019 году.

Для настоящих ценителей «Сияния», картину покажут на английском языке с русскими субтитрами. Сеансы начнутся с 29 октября, а вот список городов и кинотеатров, где пройдут премьеры, будет объявлен позже.

Напомним, этот фильм был снят в 1980 году по одноименному роману Стивена Кинга. Хотя он и не был отмечен наградами, но все равно стал культовым в жанре ужасов. В прессе его даже называли величайшим хоррором всех времен.

Добавим, что та же компания в августе запустила в российских кинотеатрах показ фильма «Психо» Альфреда Хичкока. 8 октября она планирует выпустить финальную версию культового фантастического фильма «Бегущий по лезвию», а 29 октября — шедевр Федерико Феллини «Восемь с половиной».