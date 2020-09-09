По следам Немо: в прокат выйдет отечественный мультфильм «Полное погружение»

9 сентября в Сети появился трейлер отечественного мультфильма «Полное погружение». С первых кадров картина напоминается знаменитый американский анимационный проект «В поисках Немо». События здесь также происходят на морском дне, а главные герои — разноцветные обитатели водной стихии.

Сюжет крутится вокруг молодого дельфина, которого никто не воспринимает всерьез. Однажды он находит волшебную арку, проплыв через которую можно превратиться в кого угодно. Однако этот могучий артефакт может быть источником больших проблем, ведь о нем узнаю злые мурены, которые хотят захватить город рыб. Если они воспользуются аркой, то смогут превратиться в акул, и тогда ничто их не остановит. Вот тут-то и выпал шанс храброму дельфину проявить себя героем и завоевать сердце красавицы, в которую он давно влюблен.

Мультфильм является комедией и предназначен для аудитории 6+. Он выйдет в российских кинотеатрах 29 октября.