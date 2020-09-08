Джулианна Мур и Алисия Викандер сыграли известного борца за права женщин

В Сети появился трейлер фильма «Глории» (The Glorias), снятого по автобиографии журналистки Глории Стайнем. Это женщина была признанным лидером феминистического движения в Америке в 1970-х годах. Не удивительно, что при нынешних настроениях в США про нее решили снять фильм.

Главную героиню в молодости сыграла актриса Алисия Викандер, а роль взрослой активистки досталась Джулианне Мур. За детские годы отвечает восходящая звезда Лулу Уилсон. Таким образом, мы имеем дело с полноценным байопиком.

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Сюжет расскажет о пути Глории Стайнем к известности: от посещения Индии в молодости до основания журнала Ms. в Нью-Йорке. Естественно, фильм будет посвящен тому, как она поднимала движение за права женщин в США, а закончится событиями Национальной женской конференции 1977 года. Кроме главной героини, картина покажет множество других известных феминисток тех лет.

Мировая премьера фильма состоялась на кинофестивале «Сандэнс» в начале 2020 года. В американских кинотеатрах лента должна была выйти 25 сентября, но из-за пандемии она получит электронный релиз — на видеосервисе Amazon Prime Video с 30 сентября.