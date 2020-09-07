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Как подстроить смерть звезды: вышел трейлер фильма «Афера по-голливудски»

У криминальной комедии звездный актерский состав.

Как подстроить смерть звезды: вышел трейлер фильма «Афера по-голливудски»
«Афера по-голливудски». Стоп-кадр из трейлера фильма.

В Сети появился трейлер фильма «Афера по-голливудски» (The Comeback Trail) с потрясающим актерским составом. В картине играют Роберт де Ниро, Морган Фримен, Томми Ли Джонс и Зак Брафф.

Отметим, что это будет ремейк одноименной криминальной комедии 1982 года. По сюжету, в  1970-ых года два голливудских продюсера, задолжавших мафии, собираются устроить гибель одной стареющей кинозвезды, чтобы получить деньги по страховке. Но в итоге аферистам достанется гораздо больше, чем они могут себе представить. Роль главного мошенника сыграл де Ниро, а Фримену достался персонаж грозного мафиози.

Трейлер анонсирует выход фильма в американских кинотеатрах 13 ноября 2020 года. Известно, что фильм приобретен и для российского проката, так что в нашей стране его тоже покажут.

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