«Папа» может: Фрэнсис Форд Коппола изменил начало и финал «Крестного отца — 3»

В 2020 году исполняется 30 лет культовому фильму «Крестный отец – 3», и к этой дате режиссер Фрэнсис Форд Коппола приготовил фанатам мафиозной франшизы сюрприз. Он выпустит отреставрированную версию упомянутого фильма, а также изменит его монтаж. Это значит, что некоторые сцены картины поменяются местами в хронометраже, чтобы усилить сюжетную линию.

Как сообщает издание Deadline, режиссер давно хотел изменить фильм и его название, но у него не было на то разрешения от кинокомпании Paramount Pictures. И вот студия объявила, что пошла навстречу кинодеятелю, — отредактированная им версия ограниченно выйдет в кинотеатрах в декабре под новым названием «Крестный отец. Кода: Смерть Майкла Корлеоне». Позже ее можно будет посмотреть онлайн на видеоплатформах.

Сам Коппола сказал изданию, что новый вариант фильма приближен к тому, чего изначально хотели он и создатель истории клана Корлеоне, писатель Марио Пьюзо.

«Для этой версии финального фильма я создал новые начало и конец, а также изменил некоторые сцены, кадры и музыкальные вставки. С этими изменениями и восстановленными кадрами для меня это более подходящее завершение «Крестного отца», — сказал режиссер, поблагодарив главу студию Paramount.

Добавим, что третья часть кинофраншизы была довольно блеклой, по сравнению с первыми двумя фильмами, которые считаются шедеврами американского кинематографа. Вероятно, с внесенными изменениями картина «дотянет» до своих предшественников. Как минимум ее стоит посмотреть ради кропотливой покадровой реставрации старой пленки, которую провел режиссер.