Опять злые русские: вышел трейлер фильма ужасов «Клаустрофобы: Квест в Москве»

31 августа в Сети появился русский трейлер фильма «Клаустрофобы: Квест в Москве». Сразу нужно отметить, что это западный фильм, сюжет которого разворачивается в российской столице. Снял его тот же режиссер, что выпустил американский хоррор «Клаустрофобия» 2017 года. Но эти два фильма никак не связаны между собой.

Триллер расскажет о блогере, который путешествует по всему миру, принимает участие в самых опасных развлечениях и транслирует это своим фанатам в прямом эфире. Парень считает, что перепробовал в своей жизни уже все, но тут его приглашают в Москву, на жуткий квест в стиле фильмов «Пила» и «Хостел». В закрытом пространстве главный герой и его друзья становятся жертвами кошмарных пыток. При этом они не понимают: это все еще шоу или их жизни действительно угрожает серьезная опасность.

К слову, этот фильм ужасов выйдет на экран уже 3 сентября.